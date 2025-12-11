Denuncian cruce peligroso en la colonia Buenos Aires

Vecinos de la colonia Buenos Aires denunciaron a INFO7 la existencia de una intersección peligrosa en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey, donde constantemente ocurren choques. El más reciente fue el que involucró a un auto atropellando a un motociclista, debido a la ausencia de semaforización en la intersección de las calles Amecameca y Jesús Cantú Leal. En esta intersección se debe cruzar un tramo amplio de calle, en la que muchos vehículos circulan a una velocidad considerable, lo cual, aunado a la imprudencia de muchas personas al volante, desencadena accidentes constantemente, Un vecino compartió para INFO7 varios videos captados por sus cámaras de seguridad, las cuales registraron choques más, uno de los cuales provocó daños en uno de los locales cercanos.