Denuncian construcción ilegal de estacionamiento en San Pedro

De acuerdo con la propietaria de una vivienda aledaña, trabajos comenzaron con la demolición del inmueble a pesar de que no contaba con la autorización debida

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la calle Amazumac, en la colonia Del Valle Oriente, en San Pedro, denunciaron el riesgo y la ilegalidad en la construcción de un estacionamiento en una zona residencial, obras que carecen de permiso municipal.

"Para mí fue sumamente terrible porque estaba yo en la cocina y empezó la demolición con la máquina, haga de cuenta que se me iba a caer el techo encima”, relató la vecina Patricia Rubio de Martínez, quien vive exactamente a un lado de esa construcción.

Ella y otros residentes de la zona denunciaron que el particular que desarrolla el proyecto, una persona que tiene un edificio de oficinas en la misma calle, arrancó las obras sin tener licencia o autorización de Desarrollo Urbano Municipal.

Los trabajos comenzaron con la demolición de una vivienda en el número 1116 de esa calle, entre Río Tamuín y Río Blanco, ya que ahí edificarán la nueva construcción que será un estacionamiento.

Todos los colonos están preocupados por el riesgo que corren en su integridad y por las afectaciones que puedan sufrir sus casas y demás patrimonio, pero en especial la señora Rubio de Martínez, quien desde hace 35 años vive en ese punto, a un costado de la casa que fue demolida la semana pasada.

Aseguró que de la noche a la mañana y sin tener las licencias de Desarrollo Urbano, los trabajadores introdujeron maquinaria pesada para echar abajo la vivienda, y a consecuencia de eso su hogar lo resintió.

Inmediatamente, los residentes del sector denunciaron ante el municipio sampetrino lo sucedido, tanto vía el chat "Sam Petrino", como al C-4. Tras eso, la Secretaría de Desarrollo Urbano aplicó los sellos de suspensión de la obra, pero ya cuando se había hecho la demolición, lo que arriesgó a los habitantes.

"Se supone que quieren hacer un estacionamiento, aquí es zona residencial, no pueden hacerlo; y aparte, se supone que no presentaron nunca el permiso”, denunció. "Y por más que nosotros metimos reportes, no se presentaron y ellos a las 4 de la tarde empezaron la demolición. El sábado fue cuando ya clausuraron, pero ya estaba demolido, pero sin presentar nunca un permiso. Cuando no se presenta un permiso, quiere decir que no investigaron la propiedad, ni qué daños podría causar, como un tubo roto, o si se sale el gas", advirtió.

El desarrollador o dueño no tiene los permisos a la vista, ni tuvo comunicación con los vecinos.

Los denunciantes aseguraron que esa persona no tiene las anuencias de rigor.

"Es para los empleados de la oficina del de la esquina. Aquí (en otra propiedad en la misma calle) es estacionamiento y ha estado por muchos años, pero ya van a construir la casa, entonces suponemos que lo que quieren es sustituir un estacionamiento por ése”, explicó.

La obra ya fue suspendida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro.

Los vecinos exigieron al Municipio no limitarse a eso, ya que al rato los interesados en hacer ese proyecto podrían obtener una licencia al margen de la ley, y por ende le pidieron de una vez por todas cancelar cualquier posibilidad de reanudación de las obras, porque va de por medio su integridad y la afectación a su patrimonio.