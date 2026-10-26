Denuncian constantes peleas de alumnas de secundaria en Escobedo

Familias en la colonia La Unidad pidieron la intervención de autoridades ante las agresiones recurrentes contra alumnas del plantel.

Padres de familia denunciaron una serie de peleas entre alumnas de la Secundaria 79 Jesús M. Montemayor, ubicada en la colonia La Unidad, en Escobedo, donde presuntamente algunas estudiantes agreden a sus compañeras para grabar los enfrentamientos y publicar los videos en redes sociales.

Las agresiones se han vuelto recurrentes y, presuntamente, las estudiantes eligen al azar a otras alumnas para golpearlas, sin que hasta el momento se haya logrado frenar esta situación.

Los denunciantes aseguraron que ya han reportado los hechos ante maestros y personal de la dirección del plantel; sin embargo, afirmaron que no han recibido una respuesta efectiva.

Incluso, señalaron que una de las estudiantes agredidas, quien padece asma, terminó en malas condiciones tras una pelea y tuvo que ser acompañada por sus compañeras hasta su domicilio.

Según el testimonio, al informar sobre lo ocurrido a un maestro que se encontraba en la entrada de la secundaria, este habría respondido que la pelea ocurrió en la calle y no dentro de la institución.

Ante esta situación, los padres de familia también solicitaron el apoyo del C4 de Escobedo para que enviara unidades cuando se registraran los enfrentamientos; no obstante, denunciaron que sus llamados no han sido atendidos.

Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas y municipales para que intervengan, investiguen las agresiones y refuercen la vigilancia en los alrededores del plantel, con el objetivo de garantizar la seguridad de las estudiantes.