Denuncian cobro excesivo de CFE; recibo llega por 37 mil pesos

En tan solo un mes, una familia de la colonia Valle Verde tercer sector pasó de pagar 752 pesos de luz a ahora tener que pagar 37 mil pesos.

Tras ver esa cantidad fueron a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad en donde no les han podido dar razones específicas de este excesivo cobro.

Y las posibles soluciones no son algo que la familia se pueda costear.

“Le dijeron a mi esposo que lo único que podían hacer por él era hablar con el jefe de CFE de Rangel Frías y Ruiz Cortines, y él iba a hacerle una parcialidad de pagos”.

La dependencia también les comentó que la cantidad era por un periodo que abarca dos meses de pago que ya realizaron, sin embargo, no se contemplan en la parcialidad ya que solo eran un estimado.

“Nos dijeron que era un pago estimado porque ya habían venido a checar la lectura, pero que los 37 mil pesos se iban ir a plazos”.

Los habitantes de esta casa solo tienen una petición.

“Necesito que me ayuden, mínimo que me cobren algo coherente. No tengo una fábrica, no tengo una feria, algo grande en casa”.

