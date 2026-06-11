Denuncian caos en Aeropuerto de Monterrey previo al Mundial

Así recibe el Aeropuerto Internacional de Monterrey a los turistas: con fallas, desorden, largas filas y hasta malos olores.

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A escasas horas de que inicie el Mundial, así recibe el Aeropuerto Internacional de Monterrey a los turistas: con fallas, desorden, largas filas y hasta malos olores.

Los pasajeros que llegaron por la Terminal "A" de esta central aérea "tronaron".

Y es que sigue habiendo obras en proceso y se cruzan con ellas, debido a la remodelación inconclusa.

Desvían su salida por áreas incómodas, mandándolos por pasillos improvisados que habilitaron junto a los baños.

Hay saturación para la entrega de equipaje.

Y en el colmo, en las salas de espera el olor es pestilente, huele a drenaje sanitario.

Además, toparse con contenedores de basura es parte del recorrido.

Así opinaron los usuarios:

"Supuestamente estamos esperando por lo del Mundial y que te hagan caminar. Hay muy poca gente saliendo porque te están desviando... huele muy mal, hasta en el baño tienen ahorita producto de aspersor de aroma y huele mucho a sanitario, a humedad, a baño, a drenaje... viene del baño".

"Yo digo para qué tanta faramalla, tanto gasto, y no invierten en lo que deben de invertir".

"Deja tú eso (que desvíen su salida junto a los baños), el baño estaba bien sucio, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí están sucios los sanitarios".

"La verdad es que en un restaurante que fuimos la primera vez estaba lleno de moscas, batallamos mucho para poder comer por la higiene".

"Siento como que les falta mucho, la verdad, el mundial es el jueves, huele desagradable".

"El clima y así, llegas y te bajan directo a la autopista donde están los aviones, no te ponen el túnel para que pases, y sí, yo creo que merecemos llegar mínimo directo a un lugar donde no estén los baños atrás. Sí, (caminaron como 500 metros) yo creo que sí, fácil, una parte sí (bajo el sol, sin túnel), pero una parte no, y en la otra no hay clima, se siente muy encerrado".

"En esa parte del túnel se siente muy claustrofóbico, y también al momento de abordar igual estar parado mucho tiempo".

"Por el baño que está como que afuera, están remodelando, ahí huele mucho a baño. Sí (los desvían a un lado de los sanitarios".

"Sí estaba muy caliente por donde pasamos... están haciendo unos cuartos allá, yo creo que otra área de éstas".

A escasas horas del Mundial y así anda el servicio que presta el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.