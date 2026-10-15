Denuncian cámaras cubiertas en votación del IMSS en Monterrey

De acuerdo con los trabajadores, la convocatoria estableció que no estaba permitido fotografiar ni grabar videos en las áreas de votación

En medio de restricciones para los medios de comunicación, la prohibición de tomar fotografías y videos, así como con cámaras de seguridad cubiertas, se desarrolló la votación de la propuesta salarial del Gobierno federal en la Clínica No. 25, Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada sobre la avenida Abraham Lincoln, en Monterrey.

Trabajadores denuncian cámaras cubiertas durante la votación

De acuerdo con los trabajadores, la convocatoria estableció que no estaba permitido fotografiar ni grabar videos en las áreas de votación.

Además, denunciaron que las cámaras de seguridad del lugar fueron cubiertas, situación que ha generado inconformidad entre algunos participantes. Aunque señalaron que la presencia de observadores sindicales les brinda cierta tranquilidad.

“En la convocatoria marca ciertos requisitos para entrar a votar y se está solicitando por parte del sindicato que no tomemos fotografías, que no grabemos nada de lo que transcurre en las unidades, de hecho, aquí en la 25 las personas que mandaron del sindicato solicitaron que se cubriera una cámara que estaba en la zona, si no iban a levantar actas y a suspender las consultas” mencionó Sandra Magaly Hernández, trabajadora del IMSS.

Continúa plantón y recolección de firmas junto a la Clínica 25

A un costado de la Clínica 25, en el exterior de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, continúa el plantón de empleados del IMSS, quienes mantienen la recolección de firmas para respaldar una petición que buscan presentar ante el Congreso federal.