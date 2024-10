Denuncian calle llena de baches en Pablo A. de la Garza

La constante presencia de baches en una calle del centro de Monterrey complica el tráfico local y el paso de vehículos ajenos a la zona.



Se trata de 300 metros de la calle Privada Central en la colonia Pablo A. De la Garza, los cuales presentan un daño considerable en la carpeta asfáltica, provocando que los automovilistas tengas que hacer un alto total para evadir estos hoyos.



El problema se agrava al ser esta una vía que conecta avenidas importantes de la capital de Nuevo León, las cuales son Félix U. Gómez y Conchello, Clara de la Luz Contreras, vecina de la colonia señaló que ya se ha reportado sin recibir una respuesta por el municipio.



“Se ha reportado a la juez de barrio y otro que estaba para Conchello también, pero sí, se ha reporteado muchísimas veces y no, no han actuado, nunca vienen, de hecho, arreglaron cruzando Conchello, pero para acá no vinieron”, comentó Clara Contreras.



Asimismo, la vecina informó que han sido los mismos vecinos quienes han tenido que dar una solución a esta problemática, a través de trabajos de bacheo, el cual fue realizado por ellos mismos.



“Lo hicimos entre los mismos vecinos ósea, entre todos los vecinos juntamos para echar el bache ese, pero en realidad no han venido, ya tiene muchos años, yo creo que tiene como unos tres o cuatro años o hasta más”, añadió la vecina.



Ya que al pasar por esta calle sus vehículos reciben varios daños y es difícil manejar esquivando todos los daños que presenta la carpeta asfáltica, luego de varios años sin recibir el mantenimiento adecuado.



También se suman las recientes lluvias que han provocado que estos baches se agranden y en ocasiones el encharcamiento los vuelve imperceptibles para los conductores.



Además de los múltiples baches, también se en cuenta un vehículo en el abandono que de acuerdo con los vecinos tiene más de dos años estacionado en la calle y tampoco ha recibido la atención por parte de las autoridades.

