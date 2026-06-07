Denuncian basurero clandestino sobre Alfonso Reyes

Los vecinos esperan que se implementen medidas permanentes para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero clandestino y foco de infección

Un predio abandonado ubicado sobre la lateral de la avenida Alfonso Reyes, cerca de su cruce con Universidad, se ha convertido en un punto de acumulación de basura, generando molestias y preocupación entre vecinos y automovilistas que transitan por la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el sitio, donde anteriormente operaba una agencia de automóviles, es utilizado constantemente para arrojar desperdicios de todo tipo, lo que ha provocado la formación de un basurero clandestino a cielo abierto.

La acumulación de desechos ha derivado en problemas de salubridad por la presencia de moscas, malos olores y fauna nociva, además de que habitantes del sector señalan que personas en situación de calle suelen ingresar al inmueble para resguardarse.

Vecinos piden intervención de las autoridades

Ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para realizar labores de limpieza y vigilancia, ya que aseguran que, aunque en ocasiones se retiran los desechos, el problema vuelve a presentarse poco tiempo después.

Los vecinos esperan que se implementen medidas permanentes para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero clandestino y foco de infección.