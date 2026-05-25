Denuncian basurero clandestino en colonia San Rafael

Vecinos informaron que desde la noche del sábado comenzó la quema de basura, sin embargo, aseguran que no es la primera vez que pasa

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Con múltiples reportes y advertencias por parte de los vecinos, permanece un basurero clandestino en el patio de una casa ubicada en la calle Circunvalación de la colonia Nuevo San Rafael en Guadalupe.

La montaña de basura lleva acumulándose desde hace aproximadamente un año con sillones, troncos, escombro, plásticos, tambos y demás.

Vecinos denuncian nueva quema de basura

Vecinos informaron que desde la noche del sábado comenzó la quema de basura, sin embargo, aseguran que no es la primera vez que pasa.

En 2025, los dueños del terreno iniciaron con la presunta quema de cobre, la cual se salió de control, provocando la pérdida total de la vivienda contigua.

“Que les puedo decir, tenemos miedo que vuelva a pasar aquí viven niños chiquitos y apenas nos estamos recuperando de aquel incendio como para que vuelva a pasar”, dijo Carolina.

Aseguran que reportes al municipio no han resuelto el problema

En las quejas también se une la representante de los vecinos de la colonia, quien asegura que ya existe el reporte con el municipio, pero ya no acudieron a levantar el callejón de basura.

“Hemos estado poniendo reportes a cada rato pero vienen limpian la banqueta y se van, no, el problema es ahí adentro. Ya es la segunda vez que viene bomberos y esto ya es un riesgo mayor”, señaló la representante.

Este domingo por la tarde continuaban las labores para eliminar riesgos en el basurero clandestino, pero también continuaba el temor de los vecinos a que esto escale como el año pasado.