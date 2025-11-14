Denuncian basura y maleza en calle de Monterrey

De acuerdo con los afectados, esta problemática es constante, en donde a pesar de señalizaciones de multa, las personas tiran desperdicios.

Peatones y trabajadores de negocios ubicados en la zona de la calle Doctor Julián Villarreal, entre Reforma y Madero en el centro de Monterrey denuncian esta problemática de basura como botellas de vidrio, llantas y hasta ropa, además de la maleza que invade la banqueta.

De acuerdo con los afectados, esta problemática es constante, en donde a pesar de señalizaciones donde se avisa de que se hablará con autoridades en caso de tirar basura, personas llegan a tirar sus desperdicios.

La petición a las autoridades municipales es que se realicen los trabajos de limpieza y que estén al pendiente para detener a quienes llegan a tirar la basura en el sitio