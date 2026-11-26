La petición de los vecinos es que el parque se mantenga en condiciones adecuadas, al tratarse de un área de convivencia y actividad física

Vecinos de la colonia Los Altos, en Monterrey, reportaron a Info7 la acumulación de ramas, basura y escombro en una parte del parque comunitario, justo en el área colindante con la cancha de fútbol, situación que ha generado preocupación entre quienes frecuentan este espacio público.

El problema se localiza en las inmediaciones de los cruces de las calles Poder Judicial y Manuel Gómez de Castro, donde los desperdicios se han ido concentrando hasta convertirse en un punto que requiere atención por parte de las autoridades municipales.

Vecinos solicitan limpieza del parque en Los Altos

Ante esta situación, los habitantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey para que se realice el retiro adecuado de los residuos y se lleven a cabo las labores de limpieza necesarias para recuperar esta parte del parque.

La preocupación de los vecinos también tiene que ver con el uso constante de estas instalaciones, pues se trata de un espacio al que acuden niños, jóvenes y adultos para practicar deporte, jugar fútbol o realizar actividades físicas, como correr y caminar.

Advirtieron que la presencia de ramas, basura y escombro representa un riesgo para quienes transitan por el lugar, ya que alguna persona podría tropezar o caer accidentalmente sobre los materiales acumulados y sufrir alguna lesión.

Piden evitar que el espacio sea utilizado como depósito de basura

Además del retiro de los desperdicios, los habitantes consideran importante que se mantenga vigilancia y atención en este punto para evitar que personas ajenas a la zona continúen utilizando el espacio como depósito de basura y escombro.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el reporte, pero también pidieron la colaboración de la ciudadanía para evitar que estos residuos vuelvan a acumularse.

La petición de los vecinos es que el parque se mantenga en condiciones adecuadas, al tratarse de un área de convivencia y actividad física para las familias de Los Altos.