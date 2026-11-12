Denuncian bache que ya cumplió tres meses en José Alvarado

El desperfecto se encuentra en la glorieta triangular de José Alvarado y Eduardo Martínez Celis; automovilistas deben maniobrar para evitar caer en él.

Un bache de dos metros que lleva más de tres meses sin ser reparado continúa complicando la circulación sobre la avenida José Alvarado, en su camellón triangular con Eduardo Martínez Celis.

El desperfecto se encuentra frente al estacionamiento de una tienda de conveniencia y ocupa parte de la vialidad, por donde diariamente circulan automovilistas que se dirigen hacia la avenida Revolución, así como unidades del transporte público.

En el lugar también se observan marcas de llantas alrededor del bache, lo que evidencia las maniobras que deben realizar los conductores para esquivarlo y evitar daños en sus vehículos.

Otro detalle que llama la atención es un anuncio con la leyenda “Trabajamos para servirte mejor”, cuyo mensaje prácticamente se ha borrado. Aunque las condiciones del pavimento muestran indicios de trabajos anteriores, el bache continúa sin quedar completamente reparado.

Ante esta situación, vecinos de la zona explicaron ante INFO 7 su desesperación, solicitando la intervención de las autoridades correspondientes para reparar el desperfecto y evitar que continúe afectando a los automovilistas.