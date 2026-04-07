Denuncian amenazas exabogados de caso 'Tía Paty'

Fue el pasado primero de abril cuando Treviño y su equipo informaron públicamente que dejaban el caso por no recibir el pago completo de sus honorarios

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Los exabogados de Astrid “N”, sospechosa de operar las páginas de chismes de “La Tía Paty”, acusaron ser víctimas de amenazas e intentos de extorsión tras abandonar el caso por incumplimiento en sus honorarios.

Abogado señala presiones tras dejar la defensa

Ulises Treviño, quien fuera litigante de la ahora detenida, aseguró que las presiones comenzaron tan pronto su firma renunció a la defensa.

“Una vez terminada mi relación pasaron aproximadamente dos horas y comencé a recibir mensajes de la familia de Astrid: el papá, la mamá y una hermana”, relata, “Se me está requiriendo para que todo lo que se trabajó sea gratis, es decir, que se les regresen los primeros pagos de honorarios que, además, estuvieron incompletos”.

Señalan presunto fraude por vehículo entregado

En entrevista para INFO7, el abogado detalló que lo reclamado se trata de una camioneta que fue cedida a la firma fraudulentamente.

“Se entrega en dación de pago un vehículo, pero esa unidad ni siquiera estaba terminada de liquidar, entonces aquí pudiésemos estar hablando de un delito de fraude. “Posteriormente se nos requiere la devolución a cambio de no hacernos daños, incluso llegan a hacer referencia a mis hijos diciéndome que no debo yo hacer ningún cambio de propietario sobre ese vehículo”, expone.

Intimidaciones escalan con mensajes y visitas

De acuerdo con Treviño, las intimidaciones han escalado mediante textos, llamadas y una visita a sus oficinas de la cual se cuenta con pruebas videograbadas.

“Hay también conductas hacia mis colegas y colaboradores porque les hicieron llegar mensajes diciendo: ‘si ustedes no me ayudan a recuperar la camioneta los voy a exponer, voy a denunciar un robo’. “Todo eso es una forma de chantaje para que ‘quemen’ a las personas”, dice, “el modus operandi es muy similar al que está denunciado y que logré estudiar en lo que estuve de defensa”.

Renuncia ocurrió tras desacuerdos y falta de pago

Fue el pasado primero de abril cuando Treviño y su equipo informaron públicamente que dejaban el caso por no recibir el pago completo de sus honorarios.

Así mismo, argumentó que los familiares de Astrid “N” no estaban de acuerdo con la estrategia legal trazada y que tampoco querían que la versión de la detenida fuera dada a conocer por los abogados ante los medios de comunicación.

Investigaciones vinculan a detenidos con extorsión digital

De acuerdo con las indagatorias, la sospechosa y un cómplice identificado como César “N” participaban en la operación de páginas de chismes donde difundían calumnias para luego exigir a las víctimas fuertes sumas de dinero bajo la promesa de retirar las publicaciones.

Empresarios, influencers y ciudadanos en general han denunciado pública y legalmente ser afectados por estos perfiles de redes sociales, conocidos como “Tía Paty”.

Tanto César como Astrid hoy se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión, enfrentando el caso en su contra en prisión preventiva.

Ante las presuntas amenazas provenientes de la familia de la sospechosa, el abogado adelantó que tomará acciones legales.