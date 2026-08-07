Denuncian alcantarilla abierta y obra inconclusa en Cumbres

Vecinos de la colonia Cerradas de las Cumbres denunciaron una obra inconclusa sobre la avenida Monte Everest, donde una alcantarilla permanece abierta luego de que trabajadores de Agua y Drenaje iniciaran labores de reparación sin concluirlas.
Señalización resulta insuficiente ante el riesgo
De acuerdo con el reporte ciudadano, en el sitio únicamente fueron colocadas unas llantas y un cono para delimitar el área de riesgo; sin embargo, la alcantarilla continúa abierta, representando un peligro para automovilistas, motociclistas y peatones que circulan por la zona.
Escombros generan malos olores y preocupación
Además del riesgo vial, los habitantes señalaron que en el lugar permanecen escombros y residuos extraídos de la alcantarilla, los cuales han quedado esparcidos sobre el pavimento, generando malos olores y convirtiéndose en un posible foco de infección.
Los vecinos hicieron un llamado a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que concluya los trabajos a la brevedad, retire los desechos y deje la vialidad en condiciones seguras antes de que ocurra algún accidente.