Denuncian alcantarilla abierta en Valle de Santa Lucía

Las quejas aumentan cuando reportan que en ocasiones, debido a la condición de la alcantarilla, se desprende un olor a aguas negras bastante fuerte

Habitantes de la colonia Valle de Santa Lucía, también conocida como la Granja Sanitaria, denuncian un par de alcantarillas que se encuentran destapadas sobre la calle, generando preocupación.

De acuerdo con los vecinos, los registros de Agua y Drenaje, ubicados en el cruce de Lic. Natalio Vázquez y Emiliano Zapata, se encuentran abiertos desde hace un mes y las autoridades correspondientes no han atendido la situación.

Las quejas aumentan cuando reportan que en ocasiones, debido a la condición de la alcantarilla, se desprende un olor a aguas negras bastante fuerte.

La petición de la comunidad es que las autoridades atiendan la situación y realicen el cerrado adecuado del alcantarillado para evitar que ocurra algún accidente y terminar con el mal olor que se percibe.