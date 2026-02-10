Denuncian alcantarilla abierta en colonia Villa Olímpica

Tras realizar el reporte ante Agua y Drenaje de Monterrey, personal del organismo únicamente colocó una señalización de color naranja

Vecinos de la colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe, denunciaron una alcantarilla abierta ubicada en el cruce de las calles La Villa e Italia, la cual permanece en estas condiciones desde hace aproximadamente cinco meses.

Esta situación ha generado diversos problemas, ya que varios automovilistas han caído en el lugar.

Ante la falta de atención, los propios vecinos optaron por colocar una llanta y un bote con cemento como medida de señalización improvisada para alertar sobre el riesgo.

Tras realizar el reporte ante Agua y Drenaje de Monterrey, personal del organismo únicamente colocó una señalización de color naranja; sin embargo, la alcantarilla continúa abierta y representa un peligro para quienes transitan por la zona.

Habitantes del sector esperan que las autoridades atiendan el problema de fondo y coloquen la tapa correspondiente en la alcantarilla, a fin de evitar futuros accidentes.