Denuncian aguas negras estancadas en Guadalupe

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado a las autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey para que se realicen las reparaciones necesarias

Adultos mayores denunciaron una fuga de aguas negras que permanece estancada desde hace siete meses en la colonia San Rafael Arcángel, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los vecinos afectados, el problema se localiza en las calles Tabachín y framboyanes, donde el derrame constante ha generado encharcamientos, malos olores y riesgos a la salud, principalmente para personas de la tercera edad y menores.

Los habitantes señalaron que han realizado diversos reportes sin recibir atención, por lo que la situación se ha agravado con el paso del tiempo, afectando el tránsito peatonal y la vida cotidiana de la zona.

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado a las autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey para que se realicen las reparaciones necesarias y se solucione la fuga, ya que hasta el momento se desconoce el origen del problema