Denuncian aguas negras en viviendas de San Nicolás

Familia de la colonia Carmen Romano reporta drenaje colapsado en Privada Rusos; aguas negras invadieron baño, cocina y patio, afectando a cuatro menores.

Una familia de la colonia Carmen Romano, en San Nicolás, denunció que desde hace más de dos semanas enfrentan un drenaje colapsado en la calle Privada Rusos, situación que en los últimos tres días provocó el ingreso de aguas negras a su vivienda.

Aguas negras inundan baño y cocina

“Tiene tres días con el flujo de aguas negras en el baño y parte de la cocina. Claro, sobre todo es la que está aquí, que puede ser que ya haya entrado, verdad, sí es esa misma porque ya lo checamos aquí todo eso y es parte de la foto que tiene aquí”.

En la regadera, la señora Martina ha colocado tapones improvisados con bolsas para contener el agua, pero la medida no ha sido suficiente.

Preocupa salud de cuatro menores

La mayor preocupación de la familia es que en la vivienda habitan cuatro menores de edad, quienes solían jugar en el patio, donde ahora se observa un charco de agua con residuos.

“Brota bastante, mencionaba que usted tiene unas pequeñas, y pues le preocupa por eso, así por eso, porque una infección”.

Familia depende de vecinos para actividades básicas

Ante la situación, solicitaron el apoyo de las autoridades, ya que no pueden realizar actividades cotidianas dentro de su hogar.