Denuncian agravios en contra de niños con autismo en Nuevo León

Las denuncias por agravios a menores neurodivergentes van desde discriminación hasta negarles el derecho a una educación

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Aunque por su condición se acentúa más en niños con autismo o alguna discapacidad, en general, los alumnos de escuelas públicas y privadas de Nuevo León enfrentan mayores agravios dentro de los planteles educativos, según registros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En los últimos cinco años, el organismo ha recibido más quejas por violaciones a las garantías individuales, como negar a los menores su derecho a la educación o discriminarlos por su apariencia, lo cual se atribuye a la falta de mayor capacitación de los maestros.

Para que Nuevo León continúe siendo punta de lanza en educación, el organismo llamó a implementar estrategias de inclusión, capacitación y equipamiento, las cuales incluso están contempladas en la nueva Ley de Educación aprobada por el Congreso local.

Denuncias se han incrementado

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y de acuerdo con datos de la CEDH, de 2021 a 2025 las denuncias se han incrementado en un 4,600%, al pasar de una en el primer año mencionado a 47 en 2025.

Estas denuncias corresponden a distintos tipos de conductas discriminatorias, tanto hacia niñas, niños y adolescentes sin dificultades para estudiar, como hacia aquellos con alguna discapacidad o condición neurodivergente.

En total, de 2021 a 2025 se han identificado 160 personas agraviadas, más otras 11 atendidas en 2026, lo que suma 171 personas afectadas hasta la fecha, de las cuales el 52% son mujeres.

Del total, el mayor número de denuncias se concentra en personas de entre 11 y 15 años, edades correspondientes a estudiantes de nivel básico y medio superior.

Aunque el número total de expedientes es de 171, los señalamientos por violaciones a derechos humanos ascienden a 307, lo que indica que en cada caso se han cometido uno o más actos de discriminación.

La obstaculización, restricción, desconocimiento o injerencias arbitrarias en el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la violación más recurrente, con 68 señalamientos. En segundo lugar se encuentra la obstaculización, restricción o negativa del derecho a la educación, con 42 casos.

La titular de la CEDH, Olga Susana Méndez, indicó que el incremento en este tipo de denuncias es preocupante, ya que en su mayoría las víctimas son personas con discapacidad.

“Sí resulta muy preocupante, porque sobre todo son personas con discapacidad. Tenemos datos específicos, por ejemplo, en educación, donde las personas con discapacidad tienen pocas posibilidades de acceder, ya sea porque se les exige un maestro sombra —principalmente en casos de trastorno del espectro autista— o bien porque se generan cargas adicionales para los padres que dificultan el ejercicio de ese derecho a la educación”, señaló Méndez.

Estos son los agravios

La presidenta de la CEDH explicó que la discriminación en las escuelas puede ir desde acciones aparentemente menores, como impedir la entrada a los planteles por no portar el calzado requerido o por el corte de cabello, lo cual constituye una obstaculización del derecho a la educación.

Puntualizó que este tipo de conductas no cesarán si no existe una adecuada capacitación de maestros y directivos, quienes deben transmitir estos valores tanto a los estudiantes como a los padres de familia. No obstante, subrayó que esto depende de la voluntad de las autoridades educativas para destinar los recursos necesarios.

“Afortunadamente, ya se dio un paso en el Congreso al aprobar este ordenamiento en busca de la igualdad; sin embargo, lo que definitivamente falta es la voluntad de todo el gobierno, porque se requieren recursos’’, dijo.