Denuncian acumulación de basura junto a primaria en San Nicolás 

Lo que más preocupa a los vecinos es que toda la basura se encuentra a un lado de la cancha de juegos del plantel, espacio utilizado diariamente por estudiantes

Vecinos de la colonia Rincón de los Cedros denunciaron la acumulación de basura y ramas secas a un costado de la primaria Ford 36 Belisario Domínguez, situación que aseguran persiste desde los meses de enero y febrero.

El problema se ubica sobre la calle Olmo del municipio de San Nicolás, específicamente en la parte trasera del plantel educativo, en la entrada del estacionamiento de la escuela.

Habitantes alertan por riesgo de incendio

Habitantes del sector señalaron que entre los desechos predominan ramas secas, lo que representa un riesgo de incendio, además de las afectaciones por la mala imagen y contaminación en la zona.

Lo que más preocupa a los vecinos es que toda la basura se encuentra a un lado de la cancha de juegos del plantel, espacio utilizado diariamente por estudiantes.

Vecinos aseguran que reportes no han sido atendidos

De acuerdo con los testimonios, ya se realizaron reportes ante el municipio para solicitar la limpieza del lugar; sin embargo, aseguran que únicamente les han dado largas y hasta el momento personal de Servicios Públicos no ha acudido a retirar los desechos.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales para atender la problemática y realizar labores de limpieza antes de que pueda registrarse algún incidente.