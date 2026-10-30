Denuncian acumulación de basura junto a jardín de niños

Actualmente, algunas de las llantas contienen agua estancada en su interior, por lo que temen que puedan convertirse en criaderos de mosquitos

Vecinos denunciaron la acumulación de basura, escombros y alrededor de 22 llantas en la calle Osuna, en su cruce con Manuel L. Barragán, en el municipio de Guadalupe.

Desechos afectan el paso cerca de un jardín de niños

De acuerdo con los habitantes de la zona, esta situación tiene más de dos meses y se presenta diariamente, lo que afecta el paso de peatones, debido a que los desechos se encuentran a un costado de un jardín de niños y cerca de una clínica del Seguro Social, ubicada sobre la avenida Pablo Livas.

Temen que las llantas se conviertan en criaderos de mosquitos

Actualmente, algunas de las llantas contienen agua estancada en su interior, por lo que temen que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades municipales y de Servicios Públicos para limpiar el área y evitar que vuelva a convertirse en un punto de acumulación de basura.