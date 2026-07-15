Denuncian acumulación de basura en el centro de Guadalupe

Los vecinos solicitaron a las autoridades municipales realizar la limpieza del sitio y retirar tanto las ramas como la basura

Vecinos del centro de Guadalupe denunciaron la acumulación de basura y ramas de un árbol que permanecen sobre la vía pública desde hace varias semanas, generando un foco de contaminación en la zona.

El problema se registra sobre la calle Zuazua, entre Morelos y Matamoros, donde, de acuerdo con los habitantes, hace tiempo se realizaron trabajos de poda a un árbol, pero las ramas nunca fueron retiradas por las autoridades correspondientes.

Los afectados señalaron que, con el paso de los días, el montón de ramas ha sido utilizado por algunas personas como un basurero clandestino, ya que constantemente dejan bolsas con residuos domésticos, lo que ha incrementado la acumulación de desechos y los malos olores.

Los vecinos solicitaron a las autoridades municipales realizar la limpieza del sitio y retirar tanto las ramas como la basura, además de implementar acciones para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como un punto para el depósito ilegal de residuos.