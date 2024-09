Denuncian abuso de autoridad contra menor en NL

Sale mi hermano a asomarse y las personas de Telmex se nos dejan ir encima; en cuestión de segundo le empezaron a llegar cuatro carros blancos de los cuales se bajaron personas con armas y nos empezaron a apuntar.

No me dieron ningún motivo ni nada, a mí me sacaron del domicilio, a mi hermano lo dejaron ahí, mi hermano había llegado sin golpes, mi hermano no traía nada con él, o sea una maleta o algo, no traía nada, la mochila que sale en las imágenes es de la secundaria de mi hijo, informó la hermana del menor.