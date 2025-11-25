Denuncian abuso a niña de 4 años en Escobedo; acusan a abuelastro

La madre de la menor pide el apoyo de las autoridades porque la denuncia no avanza, pero sí la contrademanda por difamación que el abuelastro interpuso

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una pequeñita de sólo 4 años de edad fue presuntamente abusada por el padrastro de su papá, es decir, por el abuelastro.

Dulce, la mamá de la pequeña, relató que el pasado 8 de julio la menor acudió a la convivencia pactada en la casa del papá, de quien ella está separada.

Ya levantó la denuncia, pero no hubo dictamen psicológico porque la niña estaba afectada y encima, lidian con la burocracia.

"La Fiscalía me dijo que no podían hacer nada más hasta que la niña tomara terapia, nos mandaron al DIF de Escobedo, pero aquí en el DIF de Escobedo nos dijeron que no tenían especialistas para la niña, de ahí nos mandaron a CAFAM, le están dando terapia, pero la Fiscalía ya necesita hacer el dictamen psicológico, entonces están revictimizando a mi hija".

Este es un grito desesperado.

"Le pido apoyo a las autoridades correspondientes, a Mariana Rodríguez, que es la titular de AMAR a Nuevo León que me apoye en este caso".

La menor ya no quiere ir al kínder y tiene pesadillas.

"¿Cómo es posible que protejan al agresor? la niña ya me lo dijo, yo ya le dije a la Fiscalía quién fue, incluso tengo un audio donde la niña me dice quién fue, y las autoridades no hacen nada", expresó la madre de la menor.

Paradójicamente, lo que sí avanza es la contrademanda por difamación que el abuelastro interpuso contra la mamá.

Esta madre de familia exige que capturen al agresor y que su delito no quede impune.