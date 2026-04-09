VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Denuncian abandono y riesgo por postes dañados en la Obrera

Por: Carlos Nava

08 Abril 2026, 18:34

Compartir
WhatsApp

Vecinos señalaron que, tras el choque de un tráiler, se hicieron trabajos provisionales; sin embargo, aseguran que las reparaciones no se hicieron adecuadamente

Denuncian abandono y riesgo por postes dañados en la Obrera

Vecinos de la colonia Obrera, en el municipio de Monterrey, denunciaron la falta de seguimiento por parte de las autoridades y las pésimas condiciones en las que quedó el cruce de las calles Arteaga y Juan Escutia, luego de que hace varios días un tráiler derribara varios postes y parte del cableado del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con los habitantes del sector, tras el accidente se realizaron trabajos provisionales; sin embargo, aseguran que las reparaciones no se hicieron de manera adecuada, ya que actualmente algunos postes permanecen inclinados y con un riesgo inminente de caer.

Asimismo, señalaron que parte del cableado quedó colgando y obstruyendo la vía pública, lo que representa un peligro tanto para peatones como para automovilistas que circulan por la zona.

IMG_4706.jpeg

Los vecinos manifestaron estar cansados de la situación, ya que, pese a los reportes realizados, el problema no ha sido resuelto de manera definitiva, manteniéndose el riesgo latente desde hace varios días.

Ante ello, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa responsable del servicio eléctrico para que acudan a la zona y realicen las reparaciones correspondientes lo antes posible, a fin de evitar algún accidente y restablecer la seguridad en el área.

Comentarios