Denuncian abandono y riesgo por postes dañados en la Obrera

Vecinos señalaron que, tras el choque de un tráiler, se hicieron trabajos provisionales; sin embargo, aseguran que las reparaciones no se hicieron adecuadamente

Vecinos de la colonia Obrera, en el municipio de Monterrey, denunciaron la falta de seguimiento por parte de las autoridades y las pésimas condiciones en las que quedó el cruce de las calles Arteaga y Juan Escutia, luego de que hace varios días un tráiler derribara varios postes y parte del cableado del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con los habitantes del sector, tras el accidente se realizaron trabajos provisionales; sin embargo, aseguran que las reparaciones no se hicieron de manera adecuada, ya que actualmente algunos postes permanecen inclinados y con un riesgo inminente de caer.

Asimismo, señalaron que parte del cableado quedó colgando y obstruyendo la vía pública, lo que representa un peligro tanto para peatones como para automovilistas que circulan por la zona.

Los vecinos manifestaron estar cansados de la situación, ya que, pese a los reportes realizados, el problema no ha sido resuelto de manera definitiva, manteniéndose el riesgo latente desde hace varios días.

Ante ello, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa responsable del servicio eléctrico para que acudan a la zona y realicen las reparaciones correspondientes lo antes posible, a fin de evitar algún accidente y restablecer la seguridad en el área.