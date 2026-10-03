Denuncian abandono de fraccionamiento en García

Habitantes de la colonia Privadas Alamedas reportaron daños materiales luego de que un muro cediera ante la acumulación de agua.

Vecinos de la colonia Privadas Alamedas, en el municipio de García, denunciaron el presunto abandono por parte de la desarrolladora Alfa 777, luego de que una barda colapsara durante la madrugada y provocara la filtración de agua y tierra hacia el interior del fraccionamiento.

El incidente se registró sobre la calle Plaza Las Américas, en su cruce con Plaza México, donde el muro terminó por ceder ante la acumulación y el flujo de agua generado por las lluvias.

De acuerdo con los habitantes, una camioneta resultó afectada por la filtración, mientras que parte del material de la barda terminó esparcido sobre la vialidad.

Los vecinos señalaron que el problema no sería nuevo y acusaron que el desarrollo carece de infraestructura adecuada para el desalojo de agua pluvial, situación que se agrava durante los días de lluvia.

Además, indicaron que el muro que divide al fraccionamiento presenta daños y, según su versión, no cuenta con las condiciones necesarias para sostenerse por sí mismo, por lo que temen que continúe deteriorándose.

Tras el reporte, personal del municipio de García acudió al sitio y apoyó con la remoción del escombro generado por el colapso de la barda.

Los habitantes aseguraron que, ante la falta de mantenimiento, han tenido que realizar trabajos por cuenta propia y con recursos de su bolsillo para conservar en condiciones adecuadas distintas áreas del desarrollo.

Los vecinos hicieron un llamado a la desarrolladora para atender las condiciones de infraestructura de la colonia, particularmente el sistema para el manejo de agua pluvial, ante el riesgo de nuevas afectaciones durante próximas lluvias.

La colonia Privadas Alamedas se encuentra a unos minutos de la zona de Xenpal y a un costado de la avenida Heberto Castillo.