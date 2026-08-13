Denuncian a Patricio Zambrano por presunto despojo de casa

Patricio Zambrano fue denunciado por el presunto despojo de una vivienda en el fraccionamiento San Javier, Apodaca, hecho registrado en marzo de 2026

Patricio Zambrano fue denunciado formalmente por el presunto despojo de una vivienda ubicada en el fraccionamiento San Javier, en el municipio de Apodaca, hecho ocurrido en marzo de 2026 y que posteriormente fue grabado y difundido en redes sociales.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, confirmó que la Fiscalía fue enterada de la existencia de la denuncia a través del Poder Judicial, aunque hasta el momento no ha sido notificada formalmente.

“Insisto, el Ministerio Público no ha sido convocado; con motivo de esta publicación que trascendió en redes sociales el día de ayer, trataremos de establecer comunicación con el Poder Judicial y se nos aclaró que era una acción penal de particular ejercida por esta mujer contra el señor Patricio hasta que la fiscalía no ha sido convocada”, explicó.

La denuncia fue presentada por una mujer que, de acuerdo con las autoridades, fue víctima del despojo de la propiedad.

La representante legal de la afectada fue quien dio a conocer el caso a través de redes sociales, situación que generó la atención de la Fiscalía y motivó el contacto con el Poder Judicial para conocer la situación jurídica de la carpeta de investigación.

“Sabemos por información no notificada formalmente a la fiscalía, pero con la relación existente con el Poder Judicial, que esta fue una acción penal ejercida por un particular, por la persona que tenía el carácter de víctima en el proceso por despojo, que saben que concluyó en un procedimiento agregado en el que se sentenció como culpables a tres personas”, agregó Orozco.

El funcionario explicó que se trató de una acción penal ejercida por un particular.

“Sabemos que esta persona, víctima de este asunto, ejerció una acción penal privada, particular, según establece el Código Nacional de Procesos Penales, por lo que acudió el juez de control para tratar de formular una imputación contra esta persona”, señaló.

Por lo pronto, está pendiente la audiencia para la imputación y, posteriormente, solicitar la vinculación a proceso contra Patricio Zambrano.

De acuerdo con la información disponible, dicha audiencia presuntamente se llevaría a cabo el próximo 21 de agosto.