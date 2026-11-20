Dicha acción generó preocupación entre vecinos, ambientalistas y ciudadanos por los posibles daños a la fauna silvestre

Por presuntamente poner en riesgo a la mariposa monarca durante su paso migratorio, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la diputada priista Lorena de la Garza y quienes resulten responsables por la fumigación realizada en un parque público del sur de Monterrey.

La denuncia expone que el pasado 13 de noviembre, durante una jornada de vacunación organizada por la legisladora en el Parque El Dragón, ubicado en la zona de Sierra Alta, una brigada vinculada a ella realizó la dispersión de insecticidas sobre las áreas verdes y los árboles donde descansaban ejemplares de esta especie.

Dicha acción generó preocupación entre vecinos, ambientalistas y ciudadanos por los posibles daños a la fauna silvestre.

MC pide investigar fumigación en el Parque El Dragón

Marisol González, legisladora emecista, señaló que ninguna legisladora o legislador tiene atribuciones para ordenar la fumigación de parques o espacios públicos, por lo que pidió esclarecer quién autorizó estos trabajos por parte del Gobierno de Monterrey.

“Hay que recordar que ninguna diputada ni ningún diputado tenemos atribuciones de fumigar ningún parque, ningún espacio público. Todo esto nosotros como diputados lo podemos gestionar, entonces lo que hemos pedido es que se establezca también quién aprobó de parte del Gobierno de Monterrey esta fumigación”, afirmó.

La diputada agregó que existe una petición ciudadana que ya supera las 300 mil firmas, mediante la cual se solicita la destitución de De La Garza, por lo que hizo un llamado a que desde el Congreso del Estado se revisen y determinen las responsabilidades correspondientes ante los hechos denunciados.

Como parte de los elementos presentados ante la autoridad federal, se incorporó el pronunciamiento público de la propia legisladora priista, quien reconoció que su equipo realizó una fumigación que no debió llevarse a cabo, particularmente durante el paso de la mariposa monarca, y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Denuncia señala posibles daños al ambiente y a la fauna silvestre

La líder de la fracción emecista, Sandra Pámanes, destacó que la denuncia responde también a una exigencia ciudadana que demanda consecuencias ante lo sucedido y que busca que las autoridades federales actúen conforme a la ley.

“La sociedad está queriendo o está esperando que haya consecuencias acerca de estos actos tan lamentables y en ese sentido es que nosotros nos presentamos ante esta Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia de hechos. Y que en apego al Código Penal Federal pueda aplicarse la sanción correspondiente”, señaló.

El documento plantea que estos hechos podrían encuadrar en delitos previstos en los artículos 414 y 420, fracciones III y V, del Código Penal Federal, relacionados con daños al ambiente y a ejemplares de especies de fauna silvestre sujetas a protección especial.

Se solicitó a la FGR realizar inspecciones ministeriales y peritajes ambientales en el lugar, identificar las sustancias químicas utilizadas, determinar las posibles afectaciones a la mariposa monarca y preservar las evidencias digitales relacionadas con los hechos.