Denuncian a la agencia de viajes Yoky por estafa

Se trata de la compañía Yoky Travel & Tours que es acusada por sus clientes de venderles vuelos de avión que no existen o viajes que nunca se concretaron

Por: Javier Torres

Marzo 21, 2023, 9:27

Una agencia de viajes que presumía de excelentes promociones y paquetes vacacionales terminó transando a decenas de regios, según acusan afectados.

Se trata de la compañía Yoky Travel & Tours que es acusada por sus clientes de venderles vuelos de avión que no existen o viajes que nunca se concretaron.

Un grupo de unos 30 afectados se reunió para hacer la denuncia ante El Horizonte, pero según ellos, son más de 200 los perjudicados.

“A nosotros nos ofrecieron vuelos a Cancún en el cual más de 100 personas compramos, nos lo ofrecieron en $5,000 pesos. Sacamos un viaje para Cancún, donde el costo del viaje era de $5,000 pesos, que era el traslado del avión ida y vuelta”, dijo Sonia Rodríguez.

Fue a las afueras de la sucursal de San Nicolás donde se reunieron los perjudicados por la agencia Yoky Travel & Tours.

Según ellos, el monto total de los daños es de $4 millones.

“Ya estábamos el jueves por salir, pero no teníamos ni boletos ni reservación para mi viaje.

“La encargada de la agencia nos decía que ya estaba listo todo y venimos aquí a la agencia y no, no tenía nada”, señaló otro.

“Yo con ellos compré un viaje a Turquía con un costo de $44,000 pesos, pues no, nunca se realizó el viaje, estuvo cambiando fechas la señora y pues hoy no nos da la cara, no contesta los mensajes”, comentó Dina.

La presunta responsable de este local responde a nombre de Yocasta Dolores García Reyna, indicarón los afectados.