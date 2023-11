Denuncian a funeraria por incumplimiento de contrato

Por abusos e incumplimiento de contrato, Alma Miranda Muñoz denunció el mal servicio de la funeraria Gayosso, por no respetar lo establecido en el paquete de velación de capillas y panteón.

En el 2020 le ofrecieron un terreno en promoción, conocido como “Jardín preferencial”, cuando Alma decide ir a ver el terreno, se percató de que era un terreno que se vendió hace 10 años

“Si ellos internamente vendió el ex dueño a otra persona, se venden y se compran los compromisos señores, lo que están haciendo es un fraude, porque yo tengo todavía los videos, las conversaciones y todo, no quieran lavarse las manos cuando están haciendo las cosas mal “

Además del mal servicio que recibió por parte de los trabajadores de Gayosso denuncia que lo que le mostraron como lo que ella había comprado no era lo que le prometieron cuando ella adquirió dos de estos terrenos.

“Se aprovecharon de dos formas, en la época de la pandemia, no sé si recuerdes que no dejaban entrar los panteones, entonces creía lo que te estaban vendiendo y las vendedoras creían lo que les estaban ofreciendo. Entonces, pues no se me hace correcto, y ahorita, pues están aprovechando de que vas por una necesidad y no sabes dónde dejar a tu difunto”,

Alma pago de contado más de 130 mil pesos por cada terreno, y denuncia que la solución que le dan para darle los terrenos como se los especificaron cuando ella los adquirió es pagar 300 mil pesos por cada uno.

“Y me dice buena señora, yo lo único que le digo es que si usted quiere ese ahorita está en 300 y algo”

“Que si alguien compro un jardín preferencial en Gayosso el que está por Carretera nacional por La Rioja se puede comunicar conmigo porque arriba de 10 personas creo que ya toman en cuénta la demanda para que cumpla lo que ellos quieren hacer”

