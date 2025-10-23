Denuncian a falso comprador por fraude en negocio de Monterrey

Los hechos fueron denunciados en las redes sociales del establecimiento denominado "Super Catres", ubicado en la avenida Cristóbal Colón

Trabajadores de una tienda de muebles fueron víctimas de un solitario ladrón que los despojó de 3,200 pesos en el centro de Monterrey.

Los hechos fueron denunciados en las redes sociales del establecimiento denominado "Super Catres", ubicado en la avenida Cristóbal Colón 628 Poniente.

Según el relato, el modus operandi del defraudador de la tercera edad, consiste en lo siguiente: "va y endulza el oído de los vendedores diciéndoles que les va a comprar muchos productos, pero que si le dan el trabajo a él para darles morralla para que no batallen a la hora de dar cambio a los clientes".

"El hombre muy inteligente para no salir en las cámaras le dice al empleado con el que está tratando que lo ve en la esquina de la calle y ahí entrega el dinero".

Los empleados del establecimiento salieron a la esquina como les había dicho y le entregaron el dinero, pero el hombre les pidió que pasaran a la caja de un hotel que se encuentra enfrente y preguntaran por Rosy para que les diera el dinero.

Y así lo hicieron, se dirigieron al hotel y preguntaron por 'Rosy', pero no conocían a alguien con esa nombre y cuando se dieron cuenta el hombre ya se había ido corriendo.

"No queremos que nadie vuelva a sufrir, que le roben en sus negocios", expresaron los afectados.