Denuncian a entrenador desde el 2010; aún esperan justicia

Una joven relató la presunta agresión que sufrió por parte de su entrenador de gimnasia durante tres años; a la fecha no ha tenido justicia y desconoce paradero

Luego de que jóvenes gimnastas denunciara a Damazo R., entrenador de gimnasia, por presuento abuso sexual, han salido nuevamente acusasiones contra otro entrenador de la misma disciplina: Ruben N., denunciado formalmente en 2010 por un grupo, en ese entonces, de niñas atletas quienes, después de 15 años, aún no han tenido justicia y además desconocen el paradero de su presunto abusador.

“Yo no sé si Rubén recibió en algún momento una hoja, un citatorio, algo que lo pusiera alerta, algo que lo hiciera sentir el mínimo miedo que habíamos sentido, o sea no lo sé, pero lo que sí sé que las que sí denunciaron en ese momento pasaron por todo el procedimiento y al final no procedió a nada”.

Emily Monsiváis, quien ahora tiene 26 años, fue una de ese grupo de niñas atletas. En ese tiempo, su mayor sueño era destacar como una de las mejores gimnastas del estado, pero tras ser víctima de presunto abuso sexual de su entrenador por tres años, descubrió que no era la única; una de sus compañera habló.

“Y ahí es cuando empezamos a descubrir que la mayoría venía con tres años de abusos o incluso más. Él empezó con tocamientos cuando yo tenía 9 años y terminó con el abuso cuando yo tenía 12 años en una bodega”.

Ruben N., daba clases en gimnasios municipales pero se cambiaba constantemente debido a denuncias, en su mayoría, por abuso sexual.

“Realmente no cambiamos de gimnasio por cualquier cosa, era porque lo denunciaban y se iba a otro, en mi caso escaló al punto donde él se quedó sin gimnasio” ST “Y es donde sale esta foto que se hizo tan viral mia, a los 12 años con ese leotardo, era el leotardo de su escuela”

Fue entonces que, en el caso de Emily, los abusos escalaron.

“Era una bodega completamente sola con un trampolín que él había comprado y ahí nos entrenaba él pero ahí sí era exclusivamente pues nosotras y él”.

"Entonces en una de esas yo me meto al baño a cambiarme y entra al baño, abre la puerta y es cuando abusa sexualmente de mí. Después de eso, él siempre usaba un laptop y en su laptop tenía fotos y videos de nosotras y ahora entiendo que también eran fotos y videos del abuso que cometía porque cuando entra conmigo al baño, él traía la laptop y la deja en el baño mientras él comete el abuso”.

En 2020 el caso se reabrió pero tampoco se le dio seguimiento. A la fecha, las víctimas de Ruben N., se siguen sumando.

Debido a que surgieron las denuncias en contra de Damazo R,. Emily compartió su historia nuevamente, al igual que Xitlally, víctimas de Rubén N., y se sumó la denuncia de Joenia.

