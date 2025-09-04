Denuncian a alcalde de Santa Catarina por detención arbitraria

Marisol González, diputada local de Movimiento Ciudadano, denunció la detención arbitraria de dos de sus colaboradoras el pasado fin de semana en La Huasteca

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Marisol González, denunció a Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, y a la Secretaría de Seguridad Pública de dicho municipio, por la detención arbitraria de dos de sus colaboradoras el pasado fin de semana en el Parque Ecológico La Huasteca.

Las afectadas fueron Sonia García y María Elena Ángeles y ante los hechos, la diputada Marisol, junto a toda la bancada de MC, aseguraron que había un claro abuso de la autoridad.

“Este fin de semana sucedió una situación muy difícil para nuestras compañeras que fueron arrestadas de manera ilegal, que sufrieron violencia. Aquí están las imágenes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, donde fueron arrestadas sin leerles sus derechos, sin justificarles el por qué las arrestaban, que uno de sus hijos fue retirado a la fuerza de ellas”, dijo Marisol González.

La denuncia es en contra del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Ayuntamiento y el DIF municipal.

“Se va a denunciar penalmente por violación de protocolos y por privar de manera ilegal a dos ciudadanas de Santa Catarina”, agregó la emecista.

La colaboradora de la diputada, Sonia García, explicó que se encontraban en La Huasteca, cuando sin previo aviso las detuvieron sin motivo.

“Nunca nos leyeron nada. Es más, nunca dijeron el motivo del acto de molestia. Nos hicieron que nos orilláramos y ahí se vinieron todos los policías. Me reconocieron y me dijeron que me bajara, que yo ya me la sabía, que si no me bajaba iba a haber más consecuencias”, dijo la colaboradora.

Así mismo, María Elena Ángeles aseguró que durante el operativo la agredieron fisicamente, mientras intentaba proteger a su hijo, que se encontraba con ellas.

“Me jaloneaban cinco policías hombres y una mujer, querían ponerme los ganchos sin decirme por qué. Yo les pedía que me dejaran ir con mi hijo, pero lo subieron a una patrulla y lo perdí de vista. En todo momento mi preocupación era mi hijo”, agregó Ángeles.