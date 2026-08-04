Denuncia Sandra Pámanes a Andrés Mijes por abandono de funciones

La coordinadora de la bancada de Movimiento explicó que la querella se deriva de las licencias consecutivas que ha solicitado para separarse de su cargo

Al considerar que hay presunto delito de funciones públicas, Sandra Pámanes, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León en contra del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes.

La coordinadora de la bancada de Movimiento explicó que la querella se deriva de las licencias consecutivas que ha solicitado para separarse de su cargo.

“Hasta este momento, el alcalde ha solicitado tres licencias consecutivas para separarse del cargo, pasando por alto lo que establece la Ley de Gobierno Municipal, la cual únicamente permite una licencia de hasta 30 días y señala que no podrán ser subsecuentes, salvo que exista una condición de salud que así lo justifique… Este no es el caso”, explicó.

“Él (Andrés Mijes) se encuentra en un proceso de campaña interna de su partido y, pasando por encima de la Ley de Gobierno Municipal, acumula ya 90 días de licencia, por ello, consideramos que se configura el delito de abandono de funciones”.

En la denuncia se solicita a la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes, requerir al Ayuntamiento de Escobedo las actas de Cabildo y la documentación que justifique las licencias otorgadas, así como determinar la probable responsabilidad penal y, en su caso, dar vista a la autoridad administrativa competente.

“Entonces estamos solicitando a la Fiscalía de Anticorrupción que, en apego a lo que marca nuestro marco legal, lo que es la Ley de Gobierno Municipal y sobre todo también el Código Penal, actúe en consecuencia y fije las sanciones correspondientes, las cuales van de uno a siete años de prisión y multa de 10 a 100 cuotas mínimas”, dijo.

La legisladora afirmó que ningún servidor público puede utilizar las instituciones para privilegiar intereses personales o políticos por encima de la responsabilidad para la que fue electo.

“Ha sido toda una desvergüenza la que ha mostrado el alcalde Mijes, sobre todo porque en esta intención de querer ser el titular de la campaña de Morena, pues simplemente se ha olvidado de los ciudadanos de su municipio y ha dejado en el total abandono a la Administración”, reiteró.