Denuncia regio intento de fraude por boletos para el Mundial

Uno de los casos más recientes fue denunciado por César Santiago, quien relató haber perdido dinero tras intentar adquirir boletos para el partido inaugural

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La fiebre por la Copa Mundial de Futbol 2026 ha provocado un incremento en los intentos de fraude relacionados con la compra y venta de boletos, principalmente a través de redes sociales, donde presuntos estafadores aprovechan la alta demanda para engañar a aficionados que buscan asegurar un lugar en los encuentros más esperados del torneo.

Uno de los casos más recientes fue denunciado por César Santiago, quien relató haber perdido dinero tras intentar adquirir boletos para el partido inaugural mediante un supuesto vendedor que operaba desde Facebook.

Según explicó, encontró una oferta por dos boletos con valor de $26,000 pesos cada uno, una cifra que llamó su atención debido a que otros vendedores ofrecían entradas similares a precios considerablemente más elevados.

La persona que lo contactó aseguró ser originaria de Monterrey y afirmó que los boletos pertenecían a familiares que finalmente no asistirían al encuentro. Durante la conversación, el presunto vendedor generó confianza al compartir gustos deportivos similares e incluso planteó ingresar al estadio junto con el comprador.

Sin embargo, antes de concretar la operación, solicitó un depósito para apartar las entradas. César decidió transferir 500 pesos como anticipo, pero posteriormente comenzó a sospechar al encontrar publicaciones idénticas en distintos grupos de compraventa.

Al revisar los perfiles, detectó que varias cuentas ofrecían exactamente los mismos boletos, con el mismo precio, la misma ubicación y el mismo argumento para convencer a los compradores.

Me di cuenta de que era el mismo patrón. Cambiaba el nombre del perfil, pero seguía utilizando la misma historia y las mismas características”, relató.

El afectado señaló que los perfiles compartían datos similares sobre estudios universitarios y experiencias laborales, lo que le hizo pensar que se trataba de una misma persona utilizando diversas identidades para captar víctimas.

La situación ocurre en medio de una alerta emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que desde el pasado 13 de mayo advirtió sobre el incremento de fraudes relacionados con la venta de boletos para eventos deportivos.

“Decirles y recordarles que los boletos únicamente son vendidos por la FIFA y que desconfíen mucho de lo que son las promociones en paquete o que se refieran de urgencia a asegurar esos boletos”, señaló la autoridad estatal durante la presentación de una campaña preventiva.

La Fiscalía informó además que este tipo de delitos ya se habían presentado durante los recientes partidos de repechaje celebrados en la entidad.

“Con motivo de los juegos de repechaje que hicieron aquí, se tuvieron cuatro denuncias por fraude de boletos”, indicó la dependencia.

Ante la cercanía del Mundial de Futbol 2026 y el creciente interés por conseguir entradas, la institución inició acciones informativas para alertar a la población sobre las modalidades más comunes utilizadas por los delincuentes, entre ellas la creación de perfiles falsos, la solicitud de depósitos anticipados y las ofertas con precios aparentemente atractivos.

Tras su experiencia, César recomendó a los aficionados no realizar transferencias a desconocidos y concretar cualquier compra únicamente mediante mecanismos que permitan verificar la autenticidad de los boletos antes de entregar dinero.

Mientras la expectativa mundialista continúa creciendo, autoridades y usuarios coinciden en que la mejor defensa contra este tipo de fraudes es extremar precauciones y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.