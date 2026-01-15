Denuncia que le roban el dinero de la tanda y resulta ser falso

En las labores de investigación de la policía local y de las cámaras de seguridad, se descubrió que el robo que denunciaba fue un invento.

Una mujer que se encargaba de recoger tandas y entregarlas por semana, denunció que al salir del banco le robaron 30 mil pesos en efectivo.

Fueron elementos de la policía de Allende, quienes recibieron el reporte de dos personas quienes en una moto hicieron el robo. Fue la persona afectada dio las características de unas personas que pasaron por el lugar, justamente en ese momento.

Sin embargo en las labores de investigación de la policía local y de las cámaras de seguridad, se descubrió que el robo que denunciaba fue un invento.

Posteriormente en su declaración, la persona denunciante y ahora detenida identificada como Karely "N" de 25 años, cayó en contradicciones, confesando finalmente que perdió el dinero.