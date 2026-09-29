Denuncia PVSNL ante PROFEPA trampas antiosos en San Pedro 

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León pidió investigar la elaboración y distribución de unas 40 tablas colocadas en la colonia Olinalá, en San Pedro

La polémica por las tablas con clavos expuestos utilizadas para ahuyentar osos en la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, llegó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León presentara una denuncia para que se investigue su elaboración y distribución.

El organismo estatal informó que tuvo conocimiento de la fabricación y entrega de aproximadamente 40 tablas con clavos, las cuales, de acuerdo con lo difundido públicamente, serían utilizadas para impedir que ejemplares de oso negro (Ursus americanus) ingresaran a domicilios.

Parques y Vida Silvestre alertó sobre el peligro de estos dispositivos, subrayando que su uso encuadra en crueldad animal por el grave impacto físico y el sufrimiento que causan en los ejemplares.

“Por sus características, estos dispositivos pueden causar heridas, dolor o sufrimiento a la fauna silvestre. La Ley General de Vida Silvestre establece la obligación de dar trato digno y respetuoso a los ejemplares y de evitar su tensión, traumatismo y dolor. El oso negro es una especie en peligro de extinción y está protegida por la ley federal en todo el país”, informó la dependencia estatal.

La legislación federal establece la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre y evitar situaciones que les ocasionen tensión, traumatismo o dolor.

Ante ello, la denuncia solicita a la PROFEPA determinar cuántas tablas fueron elaboradas y distribuidas, los sitios donde fueron colocadas, si ya fueron retiradas y si algún ejemplar de oso tuvo contacto con estos dispositivos.

También se pidió a la autoridad federal realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.

“Entendemos la preocupación de las familias, pero las tablas con clavos no son la solución. Mover a los osos de lugar solo maquilla el problema, la solución está en prevenir que entren. Los osos no son el problema, nos corresponde aprender a convivir con ellos”, señaló el director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Andrés Herrera Sosa.

Como medidas preventivas, el organismo recomendó instalar protecciones en puertas y ventanas de planta baja, colocar estructuras de herrería que impidan el acceso de los ejemplares al interior de las viviendas y mantener basura y alimentos fuera de su alcance.

Finalmente, llamó a la población a reportar los avistamientos de osos ante las autoridades competentes y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo tanto a los animales como a las personas.