Denuncia presunto abuso de conductor cuando caminaba en Apodaca

Una mujer denunció que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de un conductor cuando caminaba por la vía pública en el municipio de Apodaca.

La víctima identificada como Aley Camacho, quien se encuentra embarazada, dijo que la agresión se registró este miércoles alrededor de las 15:20 horas en el sector de Las Margaritas en Apodaca.

La mujer detalló que el conductor se desplazaba a bordo de un vehículo Chevrolet en color blanco, mismo que se aorilló a la banqueta y descendió para meter la mano debajo de su vestido. La mujer intentó tomarle foto a las placas del vehículo, pero se le trabó el celular, por lo que no se ven claramente.

Camacho denunció los hechos en redes sociales para pedir el apoyo de la comunidad para localizar al conductor que la agredió y denunciarlo ante las autoridades.

"Si me pasó a mí estando embarazada, no me imagino que le puede hacer a alguien que no lo esté", escribió en la publicación.

Vecinos de la zona le compartieron algunos videos de las cámaras de seguridad para difundir el video y las placas de circulación. Aunque cabe aclarar que no se ve el momeno de la agresión.

"Si alguien tiene alguna información para denunciar este enfermo, se lo agradecería muchísimo. Personas como este tipo no merecen estar en la calle", solicitó la mujer.

