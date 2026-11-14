Denuncia MC intromisión de Fiscalía en cuentas públicas

Según la bancada de MC, esto es preocupante porque Náñez Balderas ha sido señalado por presuntos delitos de defraudación fiscal

La bancada local de Movimiento Ciudadano denunció la intromisión de personal de la Fiscalía de Justicia, entre ellos el titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, José Adán Náñez Balderas, y escoltas, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para presionar al personal que elaboró los informes de las cuentas públicas del gobierno de Samuel García, de los organismos descentralizados y de los municipios emecistas.

Previo a la entrega de los informes definitivos de la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte de la ASE ante el Congreso Local para su aprobación o rechazo, los legisladores locales de MC denunciaron en conferencia de prensa una serie de presuntas anomalías, que involucran a Náñez Balderas y al titular de la ASE, Alejandro Reynoso.

La coordinadora de los diputados locales de MC, Sandra Pámanes, advirtió del riesgo de que la ASE sea usada con fines políticos, mediante presiones e intervenciones de Náñez Balderas, para influir en los resultados de los informes de las cuentas públicas.

Según la bancada de MC, esto es preocupante porque Náñez Balderas ha sido señalado por presuntos delitos de defraudación fiscal, tráfico de comprobantes fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos por los que incluso hubo cateos en enero de 2022.

"Acerca de la intromisión que se ha venido generando por personas ajenas a la Auditoría, se quebranta la autonomía técnica y de gestión de la ASE, al permitir que funcionarios de una institución dedicada a la procuración de justicia, cuya competencia inicia únicamente una vez que existen denuncias formalmente presentadas, intervengan de manera previa y de manera extralegal en fase de auditoría y elaboración de informes técnicos", acusó.

Pámanes exigió que no haya golpeteo poítico y pidió apegarse a la legalidad, imparcialidad, objetividad y autonomía técnica, y que la ASE esté libre de injerencia política y de agentes externos.

Ante eso, demandó informar de manera detallada al Congreso sobre los registros de acceso, visitas oficiales y reuniones sostenidas en las instalaciones de la ASE con servidores públicos de la Fiscalía de Justicia y demás actores políticos durante el período de integración de los dictámenes.

También solicitó un informe detallado respecto a las reuniones que Yánez Balderas ha sostenido en las oficinas de la ASE e iniciar una investigación inmediata sobre la presión de la Fiscalía Especializada hacia la ASE y a sus servidores públicos.

Y fue más allá, al exigir a la Fiscalía de Justicia abrir una carpeta de investigación contra Yánez Balderas, ya que la Fiscalía de Justicia y sus fiscalías especializadas deben abstenerse de intromisión, gestión o presión ante la ASE.

"Que instruyan al órgano interno de control y a la Visitaduría General de dicha Fiscalía a iniciar una investigación administrativa para esclarecer el motivo, sustento legal y uso de recursos públicos, incluyendo a personal ministerial y escoltas en las visitas reportadas a la sede de la ASE", demandó.

Y con respecto al titular de la ASE, Alejandro Reynoso, los emecistas pidieron al pleno declarar la nulidad de su nombramiento, tal y como ordenó la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional 262/2023.

Además, se solicitó iniciar el procedimiento para designar a un nuevo titular de la ASE.

El diputado Glen Villarreal Zambrano dijo que tienen evidencias de que personal de la Fiscalía estuvo cabildeando en la ASE.

"Tenemos inclusive las placas de los vehículos oficiales con los que acuden a cabildear en contra del gobierno del Estado", sostuvo Villarreal Zambrano. "No podemos olvidar que la persona que está a cargo de la Auditoría (Reynoso) es trabajador del cacique de San Nicolás. El panismo más corrupto de todo México es el panismo de San Nicolás de los Garza, y la persona que ahorita está en la Auditoría era el tesorero del cacique del alcalde de San Nicolás", acusó. "No les vamos a creer absolutamente nada de lo que vengan a decir ahorita, en unas horas, porque esa Auditoría ya no es un órgano técnico, es un órgano político secuestrado por un partido faccioso que va a venir a decir una absoluta sarta de mentiras... lo que se diga es información política, no técnica", alegó.

A su vez, el diputado Baltazar Martínez denunció más anomalías en la ASE.

"El cuento se cuenta solo... encontramos la foto de la Fiscalía metiéndose en la Auditoría Superior del Estado, buscando la manera de cargar ese expediente de la Auditoría y las observaciones que seguramente va a salir ahorita", declaró. "Fiscalía, manejada por el PRI, se entromete en la Auditoría Superior, manejada por un panista, como ya lo dijo mi compañero Glen, y van a venir a dejar esa información a un Congreso que por décadas ha sido manipulado por el PRI y el PAN", condenó.

Pamanes reiteró que hay golpeteo político.

"Sabemos que estamos en año electoral y esta revisión de cuenta pública va a tratar de manejar información en contra de las administraciones emanadas de un partido distinto al de ellos, es decir, de MC", sostuvo.

Advirtió que MC buscará otros mecanismos de defensa.

"Habrán denuncias posteriores hacia la persona de Alejandro Reynoso por ostentarse en un cargo que no le corresponde", expresó. "Nos quedan los recursos a presentar ante la Fiscalía Anticorrupción, primero por la utilización de la Fiscalía de Delitos Financieros, la intromisión que está realizando el titular de ese órgano hacia la ASE, y también contra Alejandro Reynoso", precisó.

Además, adelantó que acudirán ante la Fiscalía General de la República por los delitos.