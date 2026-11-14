Denuncia MC a Eduardo Leal ante la Fiscalía Anticorrupción

Baltazar Martínez Ríos, líder emecista, fue acompañado por diputados locales y la dirigente municipal del Comité de Allende, Martha Flores

Por presuntamente cometer el delito de tráfico de influencias y hostigamiento, la diferencia estatal de Movimiento Ciudadano denuncia a Eduardo Leal, alcalde de Allende, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Baltazar Martínez Ríos, líder emecista, fue acompañado por diputados locales y la dirigente municipal del Comité de Allende, Martha Flores, quien también denunció ser víctima de difamaciones sobre su vida privada.

“Estamos presentando una denuncia para que se investigue el trámite y los procesos que se llevaron a cabo para la venta de un terreno propiedad del municipio que se acaba de vender, en donde hay sospechoso que el proceso está viciado, que puede haber tráfico de influencias. “También se quisiera solicitar en qué se va a aplicar ese recurso”.

Martínez mencionó que buscaba que la Fiscalía solicite información sobre por qué se hizo la venta de un predio de 7,500 cuadrados a un particular que presuntamente está relacionado con el edil.

El viernes, El Horizonte evidenció que un terreno municipal de 7,500 cuadrados fue vendido a un particular por el alcalde panista de Allende.

El edil recibió $17.5 millones de pesos por el terreno ubicado en la Ciudad Camión Industrial Park, que es el primer parque de este ramo en el municipio con estándares internacionales.