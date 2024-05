Denuncia MC a candidata prianista por compra de votos

Candidatos de Movimiento Ciudadano, entre ellos, Mariana Rodríguez, asistieron a la Fiscalía de Nuevo León para presentar una denuncia por presunta compra de votos por parte de Perla Villarreal, aspirante a diputada local por el Distrito 6 de la coalición “Fuerza y Corazón por Nuevo León”.

Sandra Pámanes, candidata por el mismo distrito que Perla Villarreal, presentó junto con Mariana Rodríguez su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y explicó que, en caso de ser hallada culpable, puede tener una sanción de hasta 6 años de cárcel.

“Creo que también, a raíz de esto, se pueden venir muchas otras denuncias más a las que también estaremos atentos; de acuerdo a la ley, se establece de dos a seis años de prisión, además, de una penalidad y de una multa administrativa”, refirió Sandra Pámanes.

Por su parte, Mariana Rodríguez denunció que no sólo existen este tipo de delitos electorales, sino también hay acoso por parte de personas afines al Partido Acción Nacional e incluso, actos de violencia hacia los seguidores del movimiento naranja.

“Han agarrado a golpes a dos personas de nuestro equipo y esto sí es guerra sucia, es guerra sucia cuando tratamos de intimidar a las demás personas por no ser parte de un equipo que no está haciendo más que bien las cosas y como he dicho muchas veces, nosotros vamos por el voto libre”.

Fue a través de redes sociales que las candidatas de Movimiento Ciudadano hicieron público un video donde se exhibe una supuesta reunión que Perla Villarreal sostuvo con una lideresa de colonia para una supuesta compra de votos.

