Denuncia Glen Villarreal que San Nicolás boicotea su evento

El diputado local, Glen Villarreal, denunció públicamente un presunto acto de acoso e intimidación por parte de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza.

Según el legislador, elementos de seguridad intentaron frenar la realización de la primera Audiencia Ciudadana, un ejercicio de rendición de cuentas inédito en el estado.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en el Parque Las Arboledas donde a las 16:00 horas, personal de seguridad de la alcaldía comenzó a rondar el sitio.

Sin embargo, la tensión escaló cerca de las 17:40 horas, cuando elementos portando armas largas y cortas abordaron al equipo organizador.

El argumento de la autoridad municipal fue que no estaba permitido el uso de mobiliario dentro del parque público. Acto seguido, los oficiales retiraron el equipo de trabajo.

Villarreal Zambrano responsabilizó directamente al alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, por utilizar a la fuerza pública como un instrumento de censura.

“El diputado señaló que esta acción representa un intento directo de inhibir la participación ciudadana, y responsabilizó públicamente al alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, por permitir que el uso de la fuerza pública se emplee para silenciar a la ciudadanía”, informó Villarreal a través de un comunicado.

El legislador subrayó que estas acciones no solo buscaban boicotear el evento, sino inhibir la participación de los vecinos que se acercaban a dialogar. Pese al incidente, Villarreal aseguró que no dará marcha atrás en su iniciativa.

Reiteró que las Audiencias Ciudadanas seguirán recorriendo las colonias, pues escuchar a la gente y rendir cuentas es un derecho democrático que ninguna autoridad municipal puede reprimir mediante la fuerza.