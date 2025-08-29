Denuncia estafa de 100 mil pesos en financiamiento de liposucción

Denuncia a supuesta financiadora de cirugías plásticas al pagar más de 100 mil pesos que cubrían el costo total de la operación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Yaquelin Molina es una joven que fue víctima de una estafa por más de 100 mil pesos luego de supuestamente pagar un financiamiento de una liposucción.

Fue en el año del 2023 que encontraría a través de redes sociales a una mujer, Michelle Martínez, supuesta financiadora de cirugías plásticas.

Durante 76 semanas, Yaquelin le depositaba montos de 1550 pesos, los cuales llegaron a sumar más de 100 mil pesos, que cubrían el costo total de la operación.

Es así como llegada la fecha de la cirugía, la presunta estafadora desapareció.

Es así como comenzó la búsqueda de esta mujer y cada vez que lograba tener comunicación con ella además de excusas, mencionaba que para realizarse la operación esa misma semana debía entregar más dinero.

Sin embargo, los supuestos cirujanos que ella financiaba contaban con muy malas referencias o incluso no tenían.

Es así que, tras dos años de búsqueda y cobrar su dinero Yaquelin decidió publicar a su estafadora en redes sociales, llevándose como sorpresa que existían más mujeres estafadas.

Ahora Yaquelin y más personas que han sido estafadas por esta misma mujer, piden apoyo a alguna autoridad, además hace un llamado de alerta a todos aquellos que buscan servicios por internet.