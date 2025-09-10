Denuncia Edwin Luna ser víctima de fraude inmobiliario 

Las últimas actualizaciones que se tienen del caso es que en 2022 intentaron reactivar las preventas, para tener más inversionistas y continuar con el proyecto

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El cantante de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, denunció ser víctima de un fraude con preventas inmobiliarias por parte de la desarrolladora Wellmedic en el estado de Quintana Roo.

A través de sus historias de Instagram dio a conocer que con la esperanza de que su patrimonio creciera para sus hijos, invirtió en este proyecto que inició en octubre del 2018 con la promesa de transformar la Riviera Maya de Quintana Roo en un destino líder de turismo médico, ya que se pretendía tener clínicas especializadas, quirófanos de última tecnología y un hotel boutique para los pacientes en recuperación.

Sin embargo, el panorama actual es distinto, pues desde el 2020 las obras están detenidas, al igual que el pago de rentas mensuales que se les prometió a quienes invirtieron en el proyecto estando en preventa.

“Invertí pensando en mi familia, como muchas personas lo hacen, pensando que tu patrimonio va a crecer para el futuro de nuestros hijos y resulta que es todo lo contrario, esto me pasó a mi y creo que a muchos de ustedes también.

“Hace un par de años junto a mi familia invertimos en Well Medics Inmobiliario y pensábamos que nuestro patrimonio crecería, pero fue todo lo contrario, dejaron de contestarnos, nos quedamos sin respuestas y se quedó la obra inconclusa y bueno, es un fraude más de tantos que están sucediendo, cada vez veo más fraudes de este tipo, ¿no hay una manera en la que esté regulado?”, dijo Edwin Luna en sus historias de Instagram.

Las últimas actualizaciones que se tienen de este caso es que en el 2022 intentaron reactivar las preventas, para tener más inversionistas y continuar con el proyecto, sin embargo, ante la falta de continuación de las obras, se da por hecho que la búsqueda de nuevos inversionistas no funcionó.

“A muchas familias de todo Nuevo León y de todo México les está pasando y creo que no es un delito grave porque nadie paga las consecuencias más los que confiamos en estas empresas”, agregó el cantante.

Estos casos de fraudes han aumentado, en Nuevo León y en México debido al crecimiento de construcción de torres de departamentos en diferentes ciudades.

Por ejemplo, en Nuevo León existen varios casos como Torre Akira, Tres Puertas, Torre Novus, entre otros, en donde algunos no han puesto ni la primera piedra de la construcción y en otros casos les retiraron la oferta a los clientes, que ya habían visto crecer su dinero invertido en ese patrimonio.