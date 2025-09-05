Denuncia cobro excesivo en taxi de aplicación tras usar caseta

Usuaria solicitó un viaje desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con una tarifa estimada de 300 pesos, pero conductora le cobró casi mil pesos más

Usuarios de una aplicación de transporte privado, han comenzado a denunciar cobros excesivos e injustificados, especialmente relacionados con el cruce por casetas.

La denuncia más reciente es la de Kary Ibarra, quien solicitó un viaje desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con una tarifa estimada de 300 pesos.

Durante el viaje ella pagó con efectivo la caseta, sin embargo, al llegar a su destino, la conductora le cobró casi mil pesos más, argumentando que ella había pagado la caseta y no la usuaria.

Y es la aplicación la que permite al conductor manipular el costo de la caseta, sin límites y durante el viaje.

La aplicación, según varios testimonios, no ofrece soluciones claras.

Mientras tanto, la práctica sigue creciendo, y los afectados, quienes ya hacen denuncias a través de redes sociales piden que las autoridades intervengan para regular este tipo de cobros dentro de las plataformas de transporte.