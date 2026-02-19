Denuncia Casino Red a Fiscalía por presunta extorsión

Personal de este establecimiento alega que la Fiscalía 'inventó delitos' por trata de personas en un intento de supuestamente extorsionarlos

Voces del Casino Red, ubicado en la zona de San Jerónimo, en Monterrey, NL, denunciaron ser víctimas de una clausura, cuyo trasfondo es un intento de extorsión en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Esto ocurre luego de que elementos ministeriales realizaron un cateo al interior del lugar, el cual presuntamente estaría relacionado con el delito de trata de personas.

Las voces acusaron que se trata de una fabricación de delitos, debido a que ayer mismo se tenían que retirar sellos, pues habían ganado un recurso que dejaba sin efecto una clausura aplicada hace unas semanas por otro supuesto delito.

La movilización se registró poco después del mediodía en el cruce con la Avenida Gonzalitos, en sentido poniente, donde desde temprana hora se observó la presencia de unidades oficiales y personal especializado, quienes mantenían acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Voceros del negocio afirmaron que esta nueva acción se trata de una mala intención de la Fiscalía y, para que no reabra, agentes impusieron nuevos sellos, argumentando ahora el cargo de trata de personas.

En el sitio estuvieron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes ingresaron al inmueble con una orden judicial para levantar evidencias, recabar indicios y realizar inspecciones que permitan esclarecer los hechos investigados.

Realizaron la revisión de distintas áreas del casino, además del aseguramiento de documentos, equipos electrónicos y otros objetos para la indagatoria.

Trascendió que estas acciones forman parte de una investigación en curso por el presunto delito de trata de personas, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o aseguradas en el lugar.

Cabe mencionar que no es la primera vez que este inmueble es intervenido por las autoridades. Fue durante el mes de enero, el día 22, cuando el mismo establecimiento había sido asegurado, en aquella ocasión por su presunta relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes cercanas a la administración del casino reiteraron que el operativo responde a una "fabricación de delitos" por parte de la Fiscalía de Nuevo León, señalando que la intervención es una medida de presión política.

Catean otro casino en colonia Miravalle

Un casino más fue cateado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, también por el supuesto delito de trata de personas en modalidad de trabajos forzados.

El inmueble se encuentra ubicado en la Av. San Jerónimo, en la colonia Miravalle del municipio de Monterrey.

De este cateo se aseguraron identificaciones y papelería diversa, quedando asegurado por el Agente del Ministerio Público Investigador especializado en Delitos en Materia de Trata de Personas, con resguardo a cargo de la autoridad correspondiente.

(Información de Danea Lázaro)