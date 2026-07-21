Denuncia agresiones de su expareja y acusa omisión de Fiscalía

Un hombre acusa a su expareja de agredirlo y denuncia que la Fiscalía de Nuevo León no ha actuado pese a las denuncias presentadas.

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El deseo de un padre por reencontrarse con su hijo, a quien no ve desde hace casi nueve años, se transformó en una lucha por sobrevivir.

José Santos regresó a Nuevo León en mayo de 2025 con la intención de localizar a su hijo Túan Derek Santos Castillo; sin embargo, asegura que desde entonces ha sido víctima de una serie de agresiones, amenazas y ataques que lo mantienen con miedo constante y con su vida prácticamente detenida.

El hombre señala directamente a su expareja como la presunta responsable de las agresiones que ha sufrido y afirma que, pese a haber presentado denuncias y entregado información a las autoridades, no ha recibido una respuesta efectiva por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

José relató que el primer ataque ocurrió el 10 de junio de 2025, cuando presuntamente fue atropellado por la espalda.

“Esa misma persona se baja y me pega con el bate y llega otra persona armada y me amenaza que no me le acerque a su familia”, aseguró.

El hombre afirmó que la violencia no terminó ahí, pues recientemente habría sido atacado a balazos mientras caminaba cerca de su domicilio en la colonia Valle de Lincoln.

“Unas personas me tiraron unos balazos, las cuales son mis agresores”, señaló.

José asegura que conoce a quienes estarían detrás de estos hechos y responsabilizó públicamente a Pedro Alejandro Ordaz Cruz y Edgar Ordaz, en caso de que algo le ocurra.

“Me quieren matar, eso sí lo aseguro. Si algo me pasa, los hago responsables a ellos”, expresó.

El padre de familia afirmó que durante más de un año ha insistido ante las autoridades para que su caso avance, pero acusa que la investigación permanece detenida.

“Todo el caso que la ministerial tenía que hacer, yo soy el que lo hice: fotos, nombres, direcciones y las placas del carro que me atropelló”, relató.

Señaló que la respuesta que ha recibido es que las distintas áreas se responsabilizan entre sí sin que existan resultados.

“Lo único que hacen es que se avientan la pelota entre el ministerial, el fiscal y el Ministerio Público. Ya va un año de la demanda y no han hecho nada”, dijo.

El atropellamiento, afirmó, le dejó secuelas físicas graves. Debido a las fracturas que sufrió, actualmente enfrenta una posible amputación.

“Tengo cinco clavos y ahorita se me está saliendo un clavo. El doctor me quiere amputar los dos dedos, lo cual me da miedo”, explicó.

José indicó que las lesiones le impiden trabajar y que su situación económica y personal se ha deteriorado.

“No puedo trabajar y mi vida está destruida; estoy parado ahorita, honestamente no puedo hacer nada”, lamentó.

Además del temor por su integridad, José aseguró que el mayor dolor es continuar separado de su hijo Túan Derek, a quien no ha podido ver desde hace casi una década.

“Tengo ocho años que no lo puedo ver y eso es también algo que me está matando por dentro”, expresó.

Afirmó que no busca tomar justicia por su propia mano y que su intención es que las autoridades intervengan para poder restablecer el contacto con su hijo.

“Yo mejor espero que la ley haga su trabajo y ellos me den el permiso de verlo”, mencionó.

José asegura que la madre del menor se ha mantenido alejada y que no permite el acercamiento con el niño.

Ante esta situación, su petición es directa: que las autoridades revisen su caso y actúen antes de que ocurra una tragedia.

“Honestamente no más quiero justicia, que haga su trabajo la Fiscalía”, concluyó.