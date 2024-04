Denuncia Adrián amenazas con armas de fuego a candidatos

“Que tenga muy claro el gobernador del Estado que no vamos a dejar de hacer campaña, no vamos a dejar de ejercer los candidatos el derecho que tenemos y que sepan que la ciudadanía el dos de junio va a salir masivamente a votar en favor de la democracia, porque no queremos gobiernos que no nos dejen vivir en paz, que no nos dejen vivir tranquilos y que no nos dejen ejercer nuestro derecho a votar y ser votados”, finalizó.