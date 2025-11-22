Demuestran con raqueta en mano que la edad no los limita

Desde hace más de tres décadas, los integrantes del Club Dorados se reúnen para practicar el tenis con el fin de mantenerse activos y convivir

En el tenis, se considera veterano a quien tiene más de 35 años…



Hace más de tres décadas, un grupo de jubilados, entre bromas, con raqueta en mano y el sol de la mañana sobre la frente, empezaron a reunirse para jugar, así nació Club Dorados.

Tres veces por semana llegan hasta 50 integrantes. Jubilados de distintas profesiones, pero cuando pisan la cancha, todos hablan el mismo idioma: el del tenis.

Aseguran que el tenis es noble: menos riesgoso que otros deportes, apto para cualquier edad y perfecto para mantenerse activo.

Y aunque varios cuidan su salud con esmero —algunos incluso siguen dietas veganas—, coinciden en que el ingrediente principal para mantenerse de pie es la convivencia. La risa compartida. El saludo sincero. La mirada cómplice antes de un buen saque o entre la red.

Cada aniversario celebran su torneo interno. Este 2025, en su 35 aniversario, el torneo se dedicó a Víctor Manuel Herrera, miembro querido que “se les adelantó en el camino”.

Lo honran como mejor saben hacerlo: jugando más fuerte y más unidos.

No solo están atentos al marcador sino también al compañero que tienen al lado. Porque han aprendido que estar vivos es un juego que se gana en equipo.

Dorados demuestra que la edad no limita, inspira.