Demora en módulo de vacunación causa molestias en Guadalupe

El módulo estaba programado para iniciar a las 9:00 horas, sin embargo, el personal de la Secretaría de Salud del estado no arribó hasta las 10:30 horas.

Una hora y media después del horario programado, el módulo de vacunación instalado en el interior de un supermercado ubicado en el cruce de la avenida Benito Juárez y la avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalupe, comenzó a operar, generando molestia entre los usuarios que aguardaban para recibir alguna vacuna.

Durante el retraso, ni los empleados del supermercado ni los guardias de seguridad pudieron confirmar a los asistentes si el módulo funcionaría ese día.

La Secretaría de Salud había informado apenas el fin de semana anterior que se habilitarían nuevos puntos de vacunación, incluido este, del 3 al 5 de febrero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. El módulo ofrece aplicación de vacunas de temporada y revisión del esquema de vacunación, incluyendo la vacuna contra el sarampión.

En total, más de 60 personas de todas las edades esperaron para recibir atención médica, reflejando la alta demanda.

Módulos de vacunación en Guadalupe:

* HEB Acapulco – Colonia La Fe, del 4 al 8 de febrero, de 09:00 a 13:30 horas.

* HEB Benito Juárez – Avenida Benito Juárez, del 3 al 5 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas.

* Sun Mall – Avenida Pablo Livas, 6 de febrero, de 09:00 a 15:00 horas.

* Estación Metrorrey Exposición – Avenida Benito Juárez, 5 de febrero, de 09:00 a 13:00 horas.

* Portal de Juárez – Colonia Portal de Juárez, 7 y 8 de febrero, de 09:00 a 15:00 horas.

* Parque Natural Río La Silla – Colonia Cortijo del Río, del 5 al 8 de febrero, de 09:00 a 15:00 horas.